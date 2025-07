Trump conclui visita à Escócia com inauguração de campo de golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou um novo campo de golfe em seu complexo em Balmedie, na costa leste da Escócia, nesta terça-feira (29), o último dia de uma visita marcada por anúncios diplomáticos e comerciais.

Apaixonado por golfe, Trump inaugurou pessoalmente o novo campo em seu complexo em Balmedie e cortou a fita na presença de seus filhos, Donald Jr. e Eric, os atuais chefes da holding familiar proprietária das instalações.

Em seguida, ele apresentou sua dança característica ao som de "YMCA", do Village People.

"Vai ser ótimo. Mal posso esperar para jogar. Teremos uma partida rápida e depois voltarei a Washington para apagar os incêndios no mundo", declarou o magnata a um grupo de convidados que incluía o primeiro-ministro escocês, John Swinney.

Momentos antes, gaitas de fole ecoavam entre as dunas à beira do Mar do Norte, enquanto Trump evocava seus laços familiares com a Escócia, terra natal de sua mãe.

"Queríamos que fosse o campo de 36 buracos mais incrível do planeta. E não há dúvida de que conseguimos", disse seu filho, Eric Trump.

O presidente deu a primeira tacada no novo campo, que, segundo um folheto distribuído à imprensa, conta com "o maior bunker natural do mundo", além de dunas e greens com vista para o mar, e foi projetado com "especial atenção ao respeito ao meio ambiente".

No entanto, a aprovação do campo pelas autoridades locais em 2019 gerou oposição entre moradores e líderes ambientalistas.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump tem sido acusado por oponentes e ONGs de usar seu cargo para favorecer os negócios de sua família.

Agentes do Serviço Secreto e golfistas circularam pelo amplo complexo nesta terça-feira, sob um forte esquema de segurança, onde o nome Trump aparece em letras douradas na entrada.

Na costa de Aberdeen, também podem ser vistas as turbinas de um parque eólico offshore, cuja construção Trump criticou como uma "monstruosidade".

Durante a estadia de quatro dias, que começou na sexta-feira à noite, Trump alternou partidas de golfe com reuniões diplomáticas.

No domingo e na segunda-feira, ele recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em outro complexo de golfe que leva seu nome, localizado em Turnberry (oeste).

Com Von der Leyen, ele anunciou um acordo comercial pelo qual a União Europeia concorda em pagar tarifas americanas de 15%, uma medida criticada em todo o continente.

Enquanto isso, em uma coletiva de imprensa com Starmer, Trump prometeu mais ajuda para Gaza e emitiu um ultimato de "10 ou 12 dias" ao presidente russo, Vladimir Putin, para que interrompa as hostilidades na Ucrânia.

