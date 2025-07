Birmingham presta homenagem para se despedir de Ozzy Osbourne na quarta-feira

O músico britânico Ozzy Osbourne, uma lenda do heavy metal que liderou a banda Black Sabbath, será homenageado na quarta-feira (30) com um cortejo fúnebre em sua cidade natal, Birmingham, antes de ser enterrado em uma cerimônia privada.

O prefeito de Birmingham informou nesta terça-feira (29) que concordou com a família em realizar uma homenagem pública e que depois o artista será enterrado em uma cerimônia privada.

"Ozzy era mais do que uma lenda da música, era um filho de Birmingham", declarou Zafar Iqbal, prefeito desta cidade localizada no centro da Inglaterra.

"Para a cidade, era importante prestar uma homenagem digna e apropriada" a este músico, disse o prefeito.

Osbourne, apelidado de "Príncipe das Trevas" porque uma vez mordeu a cabeça de um morcego no palco, foi um dos pioneiros do heavy metal — um ramo do hard rock — e o Black Sabbath fez um enorme sucesso.

O músico — que foi diagnosticado com Parkinson em 2019, faleceu em 22 de julho aos 76 anos — poucos dias após ter celebrado seu último show, justamente em sua cidade natal.

A prefeitura de Birmingham anunciou que o cortejo fúnebre que atravessará a cidade começará às 13h00, hora local (9h em Brasília), na Broad Street até a Black Sabbath Bridge.

O carro fúnebre e os veículos serão acompanhados por uma banda de música ao vivo formada por artistas locais da banda Bostin' Brass.

Milhares de admiradores do músico deixaram mensagens e oferendas florais na ponte durante os últimos dias para expressar sua tristeza pela morte do músico.

jkb/jwp/yad/an/zm/dd/aa