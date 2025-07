EUA oferece R$ 140 milhões por informações que levem à prisão de Maduro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nessa segunda-feira (28/7) uma recompensa de US$ 25 milhões (cerca de R$ 140 milhões) por informações que levem à prisão e/ou condenação de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A medida foi divulgada junto a um cartaz oficial da Administração de Repressão às Drogas (DEA), vinculada ao Departamento de Justiça.

A imagem foi compartilhada nas redes sociais da agência, com a foto de Maduro e os crimes pelos quais o governo americano relaciona ao venezuelano. As acusações incluem conspiração para narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína e uso de armas para fomentar crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Além de Maduro, os EUA também buscam informações sobre outros dois integrantes do alto escalão do governo venezuelano: Diosdado Cabello Rondón, ministro do Interior, Justiça e Paz, e Vladimir Padrino López, ministro da Defesa. Ambos também são apontados como parte de uma suposta rede criminosa transnacional.

As acusações se baseiam na suposta participação do presidente e de seus aliados no chamado "Cartel de Los Soles", que teria atuação voltada ao tráfico de drogas e conexões com organizações consideradas terroristas pelos EUA. Na última sexta-feira (25), o governo Trump incluiu oficialmente o grupo na lista de organizações terroristas internacionais.

De acordo com o Departamento do Tesouro norte-americano, o Cartel de los Soles é "um grupo criminoso sediado na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro e outros membros de alto escalão do regime". O documento afirma ainda que o cartel fornece apoio material a organizações terroristas estrangeiras, como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa, grupos que representam ameaças à paz e à segurança dos Estados Unidos.

"A ação de hoje expõe ainda mais a facilitação ilegítima do narcoterrorismo pelo regime de Maduro por meio de grupos terroristas como o Cartel de los Soles", disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado à imprensa. "O Departamento do Tesouro continuará a cumprir a promessa do Presidente Trump de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, reprimindo organizações violentas, como o Tren de Aragua, o Cartel de Sinaloa e seus facilitadores, como o Cartel de los Soles."

Até o momento, o governo da Venezuela não se pronunciou oficialmente sobre o anúncio. Já Maduro e os aliados negam sistematicamente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou o financiamento de atividades terroristas, acusando Washington de promover uma campanha internacional para desestabilizar o país.