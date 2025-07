Rússia assegura manter seu 'compromisso' para resolver conflito na Ucrânia após ultimato de Trump

A Rússia continua comprometida em alcançar a paz na Ucrânia, disse o Kremlin nesta terça-feira (29), em sua primeira reação ao anúncio do americano Donald Trump, determinado a "reduzir" o prazo dado a Vladimir Putin para encerrar o conflito.

"Tomamos nota da declaração do presidente Trump de ontem. A operação especial continua. E continuamos comprometidos com o processo de paz para resolver o conflito na Ucrânia e para preservar nossos interesses", declarou o porta-voz Dmitri Peskov, utilizando o eufemismo imposto pelas autoridades russas para se referir à ofensiva na Ucrânia.

Poucas horas antes, o presidente americano, Donald Trump, havia dado "10 ou 12 dias" ao seu homólogo russo para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

"Não há razão para esperar. Não vemos nenhum progresso", lamentou o líder republicano. Em 14 de julho, ele já havia dado um ultimato de 50 dias, por enquanto sem efeitos no terreno.

Apesar do novo ultimato, novos bombardeios russos deixaram cerca de vinte mortos na Ucrânia nesta terça-feira, segundo as autoridades locais.

Trump ameaçou nesta terça-feira a Rússia com sanções "secundárias", ou seja, dirigidas a países que compram produtos russos, como hidrocarbonetos, com o objetivo de cortar as fontes de financiamento de Moscou.

