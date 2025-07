Chefe da agência espacial russa Roscosmos chega aos EUA para reuniões com a Nasa

O chefe da Agência Espacial Russa (Roscosmos), Dmitri Bakanov, chegou aos Estados Unidos para se reunir com o administrador interino da Nasa, Sean Duffy, no primeiro encontro entre funcionários das agências espaciais russas e americanas em oito anos, anunciou a Roscosmos nesta terça-feira (29).

"Dmitri Bakanov chegou a Houston liderando uma delegação da Roscosmos que se reunirá com a direção da Nasa", indicou a Roscosmos em comunicado, especificando que a reunião com Sean Duffy está prevista "no último dia de julho", ou seja, na próxima quinta-feira.

O espaço é um dos últimos setores de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, cujas relações se deterioraram devido ao conflito na Ucrânia, embora recentemente ambos os países tenham retomado contato por iniciativa do presidente americano, Donald Trump.

No âmbito das sanções contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, os países ocidentais encerraram sua parceria com a Roscosmos, mas as naves russas Soyuz continuam sendo um dos poucos meios de transportar tripulações para a ISS.

Bakanov visitará o Centro Espacial Lyndon B. Johnson em Houston e uma fábrica da Boeing responsável pelo projeto de construção da nave CST-100 Starliner, de acordo com o comunicado.

Ele também se reunirá com a tripulação da missão Crew-11, que inclui o cosmonauta russo Oleg Platonov e cujo lançamento para a Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da nave Crew Dragon está programado para quinta-feira.

Dmitri Bakanov também participará das entrevistas coletivas antes e depois desse lançamento, respectivamente em 30 e 31 de julho, segundo o site da Nasa.

Durante o encontro com Duffy, secretário de Transportes americano nomeado no início de julho pelo presidente Donald Trump para dirigir a Nasa, pretendem discutir "a continuação do programa de voos cruzados" russo-americanos para a ISS, bem como sobre a futura retirada da órbita da Estação Espacial Internacional com vistas à sua imersão no mar, declarou Bakanov, citado pela Roscosmos.

