João Fonseca é eliminado por Schoolkate na 1ª rodada do Masters 1000 de Toronto

O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado pelo australiano Tristan Schoolkate, vindo do qualy, ao ser derrotado por 7-6 (7/5) e 6-4 na primeira rodada do Aberto do Canadá, realizado em Toronto.

Com a vitória, a mais importante de sua carreira, Schoolkate, de 24 anos, subiu para a 98ª posição no ranking mundial.

Foi sua primeira vitória contra um adversário do Top 50 em sua sexta tentativa, eliminando o jovem brasileiro de 18 anos, que ocupa a 49ª posição.

"Estou muito feliz com o resultado", disse Schoolkate. "Fiz uma boa partida e criei dificuldades para ele do início ao fim".

Fonseca "é muito jovem, mas já é um jogador consolidado", acrescentou o australiano, que na segunda rodada enfrentará o italiano Matteo Arnaldi, semifinalista do Aberto do Canadá do ano passado.

Todos os cabeças de chave deste torneio da categoria Masters 1000 ficaram isentos de disputar a primeira fase e só vão estrear na segunda rodada, nesta terça.

Em outra partida desta segunda-feira, o americano Mackenzie McDonald derrotou o veterano belga David Goffin por 6-4 e 6-4, enquanto o espanhol Jaume Munar eliminou o canadense Dan Martin, convidado pelos organizadores.

"Melhorei muito meu saque", disse Munar. "Estou colocando mais pressão na linha de base e tenho uma mentalidade clara... Ainda preciso ser mais agressivo para competir contra os melhores. Estou me esforçando mais, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer".

Munar enfrentará na próxima fase o tcheco Jiri Lehecka.

-- Resultados desta segunda-feira do Masters 1000 de Toronto:

- Primeira rodada

Tristan Schoolkate (AUS) x João Fonseca (BRA) 7-6 (7/5), 6-4

Jaume Munar (ESP) x Dan Martin (CAN) 6-3, 6-0

Dalibor Svrcina (CZE) x Alexander Blockx (BEL) 6-4, 6-2

Yosuke Watanuki (JPN) x Daniel Altmaier (ALE) 3-6, 6-1, 6-4

Aleksandar Vukic (AUS) x Pedro Martínez (ESP) 7-5, 6-3

Christopher O'Connell (AUS) x Tseng Chun Hsin (TWN) 6-1, 6-2

Francisco Comesaña (ARG) x Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 7-5

Ethan Quinn (EUA) x Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (7/1), 6-2

Adrian Mannarino (FRA) x Marcos Giron (EUA) 6-4, 6-4

Hugo Gaston (FRA) x Mattia Bellucci (ITA) 3-6, 6-4, 2-0 e abandono

Bu Yunchaokete (CHN) x Vít Kopriva (CZE) 7-6 (7/4), 6-2

Mackenzie McDonald (EUA) x David Goffin (BEL) 6-4, 6-4

