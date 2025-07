Merz diz que tarifas dos EUA causarão 'danos importantes' à economia alemã

As tarifas de 15% sobre as exportações europeias estabelecidas entre os Estados Unidos e a União Europeia vão causar "danos significativos" à economia alemã, declarou o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, nesta segunda-feira (28).

"Não estou satisfeito com este resultado, no sentido de que não acredito que seja algo bom, mas [...] era óbvio que, dada a situação inicial com os Estados Unidos, não era possível conseguir mais", acrescentou à imprensa o líder da maior economia europeia.

No domingo, Merz recebeu com satisfação o acordo comercial, que, opinou, "evita uma escalada inútil nas relações comerciais transatlânticas".

"Este acordo evita um conflito comercial que teria afetado duramente a economia alemã", disse.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Alemanha.

Além dos automóveis, um pilar da indústria alemã, os setores de química e máquinas dependem particularmente das exportações aos Estados Unidos.

