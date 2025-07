São Paulo ressurge com efeito Hernán Crespo

O São Paulo ressurgiu com o retorno do técnico argentino Hernán Crespo: uma série de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro dá ânimo à equipe a pouco mais de duas semanas das oitavas de final da Copa Libertadores.

A reestreia de Crespo foi difícil, com o Tricolor derrotado pelo Flamengo (2 a 0), mas depois o time encontrou o caminho, com um empate contra o Bragantino (2 a 2) e vitórias sobre Corinthians (2 a 0), Juventude (0 a 1) e Fluminense (3 a 1).

"É a fórmula mágica? Não. A gente tenta ter uma ideia", disse o argentino em entrevista coletiva no domingo, após derrotar o Flu.

Crespo, de 49 anos, iniciou no final de junho sua segunda passagem pelo São Paulo, no lugar do também argentino Luis Zubeldía, depois de ter comandado a equipe entre fevereiro e outubro de 2021, quando conquistou o Campeonato Paulista. Seu contrato vai até dezembro de 2026.

Com Zubeldía, o time havia vencido apenas um dos sete jogos que disputou no Brasileirão.

"O time sempre igual, sempre agressivo, com vontade de jogar bola e com vontade de recuperar a bola. O resultado acho que é consequência disso", analisou Crespo.

- Solidez na defesa, o primeiro passo -

O São Paulo de Zubeldía sofreu 14 gols em 12 jogos no Brasileirão.

Uma linha com três zagueiros formada pelo venezuelano Nahuel Ferraresi, o equatoriano Robert Arboleda e o argentino Alan Franco foi um dos primeiros passos dados por Crespo em busca de soluções.

O trio Ferraresi-Arboleda-Franco foi titular nas vitórias contra Corinthians e Fluminense.

Sabino jogou no lugar de Alan Franco no jogo contra o Juventude.

Crespo, que foi um dos atacantes mais temidos em sua época como jogador, paradoxalmente começou a montar seu novo São Paulo pela zaga.

- Artilheiros -

Ao mesmo tempo, os atacantes cumprem seu papel apesar dos desfalques de nomes importantes como Oscar, Lucas Moura e Jonathan Calleri, todos lesionados.

Luciano tem três gols nos quatro jogos sem derrotas que o São Paulo disputou com Crespo no comando, e André Silva marcou dois.

O chileno Gonzalo Tapia, um dos reforços que chegou na atual janela de transferências, fez seu primeiro gol no domingo, contra o Fluminense.

- Libertadores à vista -

Enquanto Crespo reconstrói a equipe, a contagem regressiva para o retorno da Libertadores avança. Nos dias 12 e 19 de agosto, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas de final.

Além disso, o Tricolor segue vivo na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, o time recebe o Athletico-PR pelo jogo de ida das oitavas. A volta será no dia 6 de agosto, em Curitiba.

"Temos que lutar em todas as frentes (...). O desgaste é grande, mas somos o São Paulo, temos que lutar sempre", disse Crespo.

