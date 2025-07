China fornecerá subsídios familiares para impulsionar natalidade

O governo chinês fornecerá um auxílio anual de aproximadamente 500 dólares (R$ 2.771 na cotação atual) para cada criança menor de três anos para impulsionar a natalidade diante da crise demográfica, anunciou um veículo de comunicação estatal nesta segunda-feira (28).

Em 2024, a população da China, o segundo país mais populoso do mundo depois da Índia, diminuiu pelo terceiro ano consecutivo.

Segundo algumas projeções da ONU, a população poderá cair dos atuais 1,4 bilhão para menos de 800 milhões até 2100.

O valor do novo auxílio, que será concedido sob certas condições, será de 3.600 yuans por ano (aproximadamente 500 dólares), informou a emissora estatal CCTV, citando uma decisão do governo chinês e do Partido Comunista no poder.

"Esta é uma importante medida nacional que visa melhorar o bem-estar da população", enfatizou a emissora.

No ano passado, apenas 9,54 milhões de nascimentos foram registrados na China, metade do número registrado em 2016. Em 2024, a população diminuiu em 1,39 milhão e, em 2023, a China perdeu o status de país mais populoso do mundo para a Índia.

