Oscar Piastri (McLaren) vence GP da Bélgica de F1; Bortoleto é 9º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) reforçou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica, à frente de seu companheiro de equipe e segundo colocado, o britânico Lando Norris, neste domingo (27), no circuito de Spa-Francorchamps.

Em uma corrida cuja largada foi adiada devido à chuva, Piastri ultrapassou Norris, que largou da pole position, logo na primeira reta e manteve a liderança até o final.

O terceiro lugar no pódio ficou com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), após resistir aos ataques do holandês Max Verstappen (Red Bull), que terminou em quarto, na parte final da corrida.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, conseguiu pontuar ao terminar na nona posição.

A Red Bull, portanto, não conseguiu garantir um pódio no fim de semana de estreia de seu novo chefe de equipe, o francês Laurent Mekies, que substitui o dirigente de longa data Christian Horner.

Piastri, de 24 anos, conquistou assim seu sexto Grande Prêmio da temporada. Ele não havia vencido nos três anteriores, permitindo que Norris se aproximasse na classificação geral.

O britânico chegou à Bélgica oito pontos atrás de seu companheiro de equipe, uma diferença que aumentou para nove pontos após a corrida sprint de sábado e agora é de 16 pontos a favor do australiano.

--- Classificação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 308,052 km em 1h 25:22.601

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 3.415

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 20.185

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 21.731

5. George Russell (GBR/Mercedes) a 34.863

6. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 39.926

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 40.679

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 52.033

9. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 56.434

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:12.714

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:13.145

12. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) a 1:13.628

13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:15.395

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:19.831

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:26.063

16. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 1:26.721

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1:27.924

18. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:32.024

19. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1:35.250

20. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

Melhor volta na corrida: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:44.861 na 34ª volta (média: 114,563 km/h)

- Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 266 pts

2. Lando Norris (GBR) 250

3. Max Verstappen (HOL) 185

4. George Russell (GBR) 157

5. Charles Leclerc (MON) 139

6. Lewis Hamilton (GBR) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 63

8. Alexander Albon (TAI) 54

9. Nico Hülkenberg (ALE) 37

10. Esteban Ocon (FRA) 27

11. Isack Hadjar (FRA) 22

12. Pierre Gasly (FRA) 20

13. Lance Stroll (CAN) 20

14. Liam Lawson (NZL) 16

15. Fernando Alonso (ESP) 16

16. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

17. Yuki Tsunoda (JPN) 10

18. Oliver Bearman (GBR) 8

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 6

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 516 pts

2. Ferrari 248

3. Mercedes 220

4. Red Bull 192

5. Williams-Mercedes 70

6. Sauber-Ferrari 43

7. Racing Bulls-Red Bull 41

8. Aston Martin-Mercedes 36

9. Haas-Ferrari 35

10. Alpine-Renault 20

