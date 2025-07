Barco carregado de ajuda aproxima-se do litoral de Gaza

A coalizão pró-palestina Flotilha da Liberdade anunciou neste sábado que um novo barco transportando ajuda humanitária para Gaza estava se aproximando do litoral do território palestino, com a intenção de atracar na manhã de domingo, apesar do bloqueio imposto por Israel.

O Handala, fretado por este movimento internacional de solidariedade aos palestinos, conseguiu chegar mais perto do litoral de Gaza do que um barco anterior, o Madleen, interceptado em junho, e no sábado estava a apenas 105 milhas náuticas (194 km) do seu destino, informaram os organizadores.

A bordo, 19 ativistas de várias nacionalidades, incluindo duas deputadas do partido francês de esquerda radical França Insubmissa (LFI), Gabrielle Cathala e Emma Fourreau, bem como dois jornalistas. O barco havia partido no dia 13 de julho do porto de Siracusa, na Sicília.

A marinha israelense indicou que não permitiria que o barco alcançasse o território palestino cercado.

"O Exército israelense aplica o bloqueio marítimo de segurança legal na Faixa de Gaza e está preparado para diversos cenários, os quais implementará conforme as diretrizes da liderança política", declarou neste sábado à AFP um porta-voz militar.

Esse antigo barco pesqueiro norueguês transporta material médico, alimentos, equipamentos para crianças e medicamentos.

A expedição, financiada por campanhas de doação, tem como objetivo romper o bloqueio israelense imposto à Faixa de Gaza, que enfrenta uma grave crise humanitária.

Agências da ONU e várias ONGs alertaram sobre um risco iminente de fome em Gaza.

A tripulação do Handala indicou no X que iniciaria uma greve de fome se o barco fosse interceptado pelo Exército israelense e os passageiros fossem detidos.

A iniciativa surge seis semanas após a partida do Madleen, outro barco da flotilha, que partiu da Itália em 1º de junho.

Este veleiro transportava 12 ativistas, incluindo a ecologista Greta Thunberg e a eurodeputada da LFI Rima Hassan, que foi detida três dias após a interceptação do barco, a aproximadamente 185 quilômetros a oeste da costa de Gaza.

Israel, cuja ofensiva começou no dia seguinte ao ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, impôs em março um bloqueio humanitário rigoroso ao território palestino.

Esse bloqueio provocou escassez de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais e foi parcialmente flexibilizado no final de maio.

