Defensa Civil de Gaza reporta 11 mortos em operações israelenses

A Defesa Civil de Gaza reportou 11 mortos neste sábado (26) em ataques e disparos israelenses no território palestino sitiado, devastado por mais de 21 meses de guerra.

Segundo Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, quatro palestinos morreram em um ataque que atingiu seu apartamento no bairro de Al Rimal, na Cidade de Gaza, no norte do território ameaçado pela fome.

Um casal também morreu em um bombardeio na Cidade de Gaza, acrescentou.

Outro palestino foi morto "depois que as forças israelenses abriram fogo contra pessoas que esperavam ajuda humanitária" no noroeste desta localidade, declarou a AFP.

Testemunhas afirmaram que milhares de pessoas haviam se reunido no local para receber alimentos. Um deles, Abu Samir Hamoudeh, de 42 anos, relatou que o Exército israelense abriu fogo "quando as pessoas tentaram se aproximar do ponto de distribuição", localizado perto de um posto militar.

Outro palestino morreu enquanto esperava ajuda na ponte de Wadi Gaza (centro).

Mais duas pessoas foram mortas em um ataque em Khan Yunis (sul), e outra quando disparos de artilharia atingiram uma casa no campo de refugiados de Al Bureij (centro).

Questionado pela AFP sobre o incidente, o Exército israelense declarou que estava investigando o ocorrido.

Entretanto, em um comunicado, afirmou que continuava suas operações em Gaza e que havia abatido membros de uma "célula terrorista que colocou um artefato explosivo contra soldados".

Nas últimas 24 horas, "a Força Aérea atacou mais de 100 alvos terroristas na Faixa de Gaza", segundo o comunicado.

