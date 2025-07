Washington condena investigação criminal contra o X na França

Os Estados Unidos criticaram nesta sexta-feira (25) uma investigação criminal aberta na França contra a rede social X, do magnata Elon Musk, por suspeita de interferência estrangeira.

"No âmbito de uma investigação criminal, um procurador francês ativista solicita informações sobre o algoritmo patenteado do X e classificou o X como 'grupo criminoso organizado'", publicou o Departamento de Estado nessa plataforma.

Desde que voltou ao poder, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denuncia o que considera ameaças à liberdade de expressão na Europa.

"Os governos democráticos devem permitir que todas as vozes sejam ouvidas, e não silenciar as expressões de que não gostam", ressaltou na publicação o Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, que responde ao Departamento de Estado. "Os Estados Unidos defenderão a liberdade de expressão de todos os americanos contra os atos de censura estrangeira."

O X denunciou na última segunda-feira uma "agenda política" e informou que havia se negado a atender os pedidos do Ministério Público de Paris para acessar seu algoritmo. Segundo a plataforma, as autoridades francesas solicitaram acesso ao seu algoritmo de recomendação, bem como a dados em tempo real de todas as publicações de seus usuários.

No último dia 11, o Ministério Público de Paris indicou que havia delegado à Gendarmaria uma investigação sobre o X, como entidade jurídica, e contra "as pessoas físicas" que o dirigem. A investigação resulta de duas denúncias recebidas em janeiro que "faziam referência ao suposto uso do algoritmo do X com fins de interferência estrangeira", segundo o promotor.

O X negou as acusações de manipulação do seu algoritmo com esses fins.

lb/pno/atm/mel/lm/lb