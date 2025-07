Menor cobra do mundo reaparece em Barbados

Uma cobra tão pequena que poderia ser confundida com uma minhoca foi vista em Barbados após quase duas décadas sem notícias dela.

Uma equipe do Ministério do Meio Ambiente do país caribenho e de um grupo de conservação viu a cobra-fio-de-Barbados (Tetracheilostoma carlae) escondida sob uma rocha.

Essas serpentes "são cegas" e foram vistas algumas poucas vezes desde 1889, declarou Connor Blades, funcionário de um projeto do Ministério do Meio Ambiente que colaborou na descoberta.

Com um comprimento de apenas oito a dez centímetros quando está completamente esticada, trata-se da menor espécie de cobra do mundo.

Distingue-se por suas listras laranja ao longo do dorso, olhos nos lados da cabeça e uma pequena escama no focinho.

"Quando você está tão acostumado a procurar coisas e não as encontra, você se surpreende ao achá-las", disse Justin Springer, que fez a descoberta junto com Blades.

O animal foi encontrado depois de mais de um ano de buscas quando a equipe estava removendo pedras presas sob as raízes de uma árvore.

A pequena serpente foi levada à Universidade das Índias Ocidentais para ser examinada minuciosamente com um microscópio.

Ela é muito semelhante à cobra-cega braminus, uma espécie invasora, portanto, a espécime precisou ser validada antes de ser devolvida à floresta.

Apenas 2% da floresta primária da ilha caribenha permanece intacta. O restante foi desmatado para a agricultura desde o início da era colonial há 400 anos.

A cobra-fio-de-Barbados é vulnerável. Ela se reproduz sexualmente e as fêmeas põem apenas um ovo. Já as cobras-cegas braminus fêmeas podem produzir ovos férteis sem acasalamento.

"O redescobrimento da cobra-fio é também um chamado a todos os barbadenses: as florestas de Barbados são muito especiais e precisam de proteção", destacou Springer.

