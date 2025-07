Saúl Níguez celebra reencontro com Filipe Luís no Flamengo

O meio-campista espanhol Saúl Níguez, novo reforço do Flamengo, comemorou nesta sexta-feira (25) o reencontro com Filipe Luís, seu ex-companheiro de Atlético de Madrid e técnico do time carioca.

"Tenho uma relação com o Filipe muito boa, muito além do campo de jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid, ele estava sempre do meu lado", comentou Saúl na entrevista coletiva de sua apresentação oficial como jogador do Rubro-Negro.

"O Filipe jogador já era treinador, porque ele tem ideias muito claras", expressou o espanhol de 30 anos. "Ele vai me ajudar a tirar o meu rendimento máximo", acrescentou.

Velho companheiro de Filipe Luís no Atlético, onde ambos conquistaram títulos, Saúl foi anunciado na terça-feira pelo Flamengo e assinou contrato até dezembro de 2028.

O jogador, que também tem passagens por Sevilla e Chelsea, negou que vir para o futebol sul-americano seja dar "um passo atrás" na carreira.

"Não é fácil sair da Europa, mas quando um time como o Flamengo te chama, você só pode dizer que sim, porque é um clube gigante", contou Saúl, que espera se adaptar "o mais rápido possível" ao futebol brasileiro.

"Estou aqui porque quero estar aqui", ressaltou. "Apesar de ter tido outras propostas na Europa, inclusive economicamente maiores, decidi vir (...). Estou tentando dar um passo na minha carreira e que seja um passo melhor, não para trás, mas para frente".

O próximo jogo do Flamengo, que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, será contra o Atlético-MG, no domingo, no Maracanã.

