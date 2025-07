México cogita importar mais dos EUA para evitar tarifas de Trump

O México propôs aos Estados Unidos aumentar suas importações daquele país para evitar as tarifas de 30% anunciadas pelo presidente Donald Trump, disse nesta sexta-feira (25) a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump anunciou que a tarifa sobre vários produtos mexicanos entrará em vigor na próxima sexta-feira, 1º de agosto, como uma medida de pressão para que o país vizinho redobre seus esforços contra o tráfico de drogas para os Estados Unidos, especialmente do letal fentanil.

Ainda não foram detalhados quais bens seriam impactados.

O mandatário republicano já impôs tarifas às exportações automotivas e siderúrgicas do México, mas excluiu as mercadorias incluídas no tratado de livre comércio da América do Norte, o T-MEC, do qual o Canadá também faz parte.

Sheinbaum explicou que a proposta consiste em aumentar "a compra de produtos dos Estados Unidos sem que isso gere inflação" no México.

A proposta foi feita no âmbito da negociação com Washington de um acordo que abrangerá outras questões como segurança e migração, acrescentou.

"É uma maneira de reduzir o déficit comercial" dos Estados Unidos com o México, que preocupa Trump, acrescentou a governante de esquerda.

Na quinta-feira, Sheinbaum afirmou que seu governo está "fazendo todo o possível para que os impostos aduaneiros não entrem em vigor" e que, "se for necessário", buscará se comunicar com Trump na próxima semana.

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas do presidente republicano, já que 80% de suas exportações têm como destino os Estados Unidos graças ao T-MEC.

Nesse contexto, Sheinbaum também busca diversificar os mercados para a produção nacional.

No final de agosto, ela prevê anunciar, junto com o Brasil, investimentos privados mútuos em bens que vão "do etanol até aviões".

A presidente também confirmou que, em janeiro de 2026, será assinada a atualização do tratado comercial entre México e União Europeia.

ai/axm/db/am