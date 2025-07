Messi e Jordi Alba são suspensos por um jogo por ausência no All-Star Game da MLS

O astro argentino Lionel Messi e o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, do Inter Miami, foram suspensos por um jogo por não se apresentarem para o All-Star Game da MLS, informou a liga de futebol dos Estados Unidos nesta sexta-feira (25).

A MLS anunciou em comunicado que Messi e Alba foram punidos e não poderão enfrentar o FC Cincinnati no sábado.

"Segundo as normas da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem a aprovação prévia da liga não poderá competir no jogo seguinte de seu clube", explicou a MLS.

Messi e Alba tinham sido convocados para integrar o time de estrelas da MLS no jogo da última quarta-feira contra a seleção de melhores do Campeonato Mexicano.

No entanto, os dois se retiraram do evento horas antes por motivos que não foram revelados.

A saída de última hora deixou Messi e Alba expostos a uma punição. Segundo o regulamento da MLS, os jogadores convocados para o All-Star Game são obrigados a participar do jogo, exceto se apresentarem um motivo válido, como uma lesão, que justifique sua ausência.

A participação de Messi e Alba estava em dúvida desde que o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, expressou na semana passada que preferia que os dois não participassem do evento.

"Os jogadores estão convocados. Eu preferia que descansassem, mas não é uma decisão minha", disse então Mascherano.

O comissário da MLS, Don Garber, afirmou nesta sexta-feira que a liga não teve outra opção a não ser tomar a "decisão muito difícil" de suspender os jogadores no fim de semana.

"Sei que Lionel Messi ama esta liga", disse Garber. "Não acho que existe um jogador, nem ninguém, que tenha feito mais pela Major League Soccer do que Messi. Entendo, respeito e admiro plenamente seu comprometimento com o Inter Miami, e respeito sua decisão".

"Infelizmente, temos uma política de longa data em relação à participação no All-Star Game, e tivemos que cumpri-la", acrescentou Garber.

No entanto, o comissário apontou que a MLS vai revisar sua política atual para o futuro.

"Eu me comprometo a trabalhar com os nossos jogadores para definir como a regra deve evoluir", prometeu.

