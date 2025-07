Venezuela repatria dos EUA mais sete crianças separadas dos pais

Um novo voo com mais de 200 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira (25) ao aeroporto que atende Caracas, trazendo a bordo sete crianças que foram separadas dos pais ao serem capturadas por agentes de imigração.

As autoridades venezuelanas acompanharam depois os menores até uma sala no terminal para a reunificação com os pais.

Outras sete crianças foram repatriadas há uma semana, pouco antes da chegada à Venezuela dos 252 imigrantes detidos no presídio de segurança máxima para membros de gangues em El Salvador, que foram libertados como parte de uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos.

"Ansiamos, pedimos que nos devolvam todos, todas, para que sejam entregues a seus pais", disse o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

O governo informou que cerca de 32 crianças foram separadas de seus pais ao serem detidos nos Estados Unidos.

Mas "cada vez que chega aqui um avião, os pais dizem 'eu fui separado dos meus filhos'", apontou Cabello. "O plano é ativado, começam as ligações e começa a reclamação formal do governo".

O avião com bandeira americana trouxe a bordo 237 imigrantes deportados.

Cabello afirmou que quase 9.300 venezuelanos retornaram ao país em voos de repatriação nos últimos meses. A cifra inclui não apenas deportados dos Estados Unidos, mas também imigrantes retidos no México.

