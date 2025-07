Andrea Pirlo assume time da 2ª divisão dos Emirados Árabes Unidos

O ex-jogador e técnico italiano Andrea Pirlo foi anunciado nesta sexta-feira (25) como novo treinador do United FC, time da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Pirlo assinou um contrato de dois anos com o novo clube, também conhecido como Dubai United, que disputa a UAE First Division League, um escalão abaixo da Pro League.

Desde que se aposentou, em 2017, o italiano de 46 anos comandou a Juventus, o Faith Karagumruk da Turquia e, mais recentemente, a Sampdoria.

"Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a Andrea à família do United FC", declarou o presidente do clube, Ilie Cebanu.

"Ele representa os valores e a ambição do nosso clube, e acreditamos que será fundamental para avançarmos ao próximo nível", acrescentou o dirigente.

