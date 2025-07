Autoridades encontram caixas-pretas de avião que caiu na Rússia

As caixas-pretas do avião comercial que caiu na quinta-feira no Extremo Oriente russo foram encontradas, anunciaram nesta sexta-feira (25) as autoridades locais, citando um problema técnico ou um erro do piloto como possíveis causas do acidente.

A queda do biturboélice Antonov AN-24 da companhia aérea Angara Airlines ocorreu em uma área remota e de difícil acesso na região de Amur, provocando a morte de seus 42 passageiros e seis tripulantes, segundo o Ministério dos Transportes.

"Os gravadores de voo foram encontrados no local do desastre e serão enviados em breve para Moscou para serem analisados", informou o ministério em um comunicado no Telegram.

Além disso, a agência de aviação civil russa e a de fiscalização de transportes realizarão uma "verificação" da atividade da Angara Airlines.

O governador da região de Amur, Vasili Orlov, afirmou no Telegram que as duas principais hipóteses da investigação do incidente eram "uma falha técnica" ou um "erro de pilotagem".

O diretor da Angara Airlines, Serguei Salamanov, indicou ao meio russo REN TV que a aeronave acidentada saiu com duas horas de atraso devido às más condições meteorológicas.

"As condições não eram favoráveis ao voo", mas "o comandante decidiu realizá-lo", explicou Salamanov, destacando que o piloto, de 61 anos, era "experiente" e tinha 11.000 horas de voo.

O acidente ocorreu após a aeronave realizar "uma segunda tentativa" de pouso.

As autoridades aeroportuárias citadas pela TASS indicaram que o avião havia sido fabricado em 1976 e seu certificado de navegabilidade foi renovado em 2021 até 2036.

bur/bds/mmy/eg/dd/aa