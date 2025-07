Mathias Cormann é reeleito à frente da OCDE até 2031

O Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) anunciou nesta sexta-feira (25) a reeleição do australiano Mathias Cormann "para um segundo e último mandato" como secretário-geral da entidade, até 2031.

"Essa decisão reflete a confiança sólida e generalizada dos membros na direção estratégica de Mathias Cormann", declarou, em comunicado, a embaixadora do México na OCDE, Sybel Galván Gómez, que presidiu a sessão especial do conselho nesta sexta-feira.

Cormann se disse "muito agradecido" e garantiu que faria "absolutamente todo o possível para contribuir para que a OCDE continue sendo uma plataforma propícia para a elaboração das melhores práticas em política pública e para uma cooperação internacional eficaz".

Esse segundo mandato de cinco anos começará em 1º de junho de 2026.

O ex-ministro das Finanças da Austrália assumiu o cargo em junho de 2021, sendo o primeiro secretário-geral da entidade oriundo da região Ásia-Pacífico.

Nascido na região de língua alemã da Bélgica, o diplomata fala fluentemente francês, inglês, flamengo e alemão. Após estudar Direito no país europeu, emigrou para a Austrália em 1996, onde iniciou sua carreira política, segundo a OCDE.

Fundada em 1948 para administrar o Plano Marshall de reconstrução da Europa, a organização internacional conta com 38 membros, embora apenas quatro na Ásia: Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Após abrir-se para a América Latina, agora busca expandir-se para o continente asiático, nova prioridade dos países desenvolvidos na região do Indo-Pacífico.

eg/abb/vmt/mmy/zm/dd/aa