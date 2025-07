Maduro diz que Chevron recebeu autorização dos EUA para retomar operações na Venezuela

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (25) que os Estados Unidos autorizaram a gigante de energia Chevron a retomar a produção de petróleo no país caribenho.

A Chevron interrompeu a produção de petróleo em maio, em cumprimento à decisão da Casa Branca de não renovar a licença que lhe permitia operar, apesar do embargo em vigor desde 2019.

"A Chevron foi informada da concessão de licenças para continuar suas operações na Venezuela", disse o presidente venezuelano em entrevista à Telesur. "A vice-presidente executiva Delcy Rodríguez foi informada".

"Enquanto a Chevron estava neste limbo nos Estados Unidos, os poços de petróleo que administra em conjunto, sob contrato com o governo venezuelano, aumentaram sua produção", acrescentou Maduro.

A notícia ainda não foi oficialmente anunciada pelo governo de Donald Trump e a empresa não confirmou nem negou a informação.

"A Chevron opera seus negócios globalmente em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à sua atividade, assim como com as sanções estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos, inclusive na Venezuela", disse o porta-voz Bill Turenne à AFP.

O jornal Wall Street Journal informou anteriormente que a Chevron poderia continuar suas operações no país. O veículo citou fontes familiarizadas com o assunto, mas indicou que os detalhes do acordo ainda não estão claros.

A situação, no entanto, contribuiu para a alta dos preços do petróleo na quinta-feira.

No final de fevereiro, Trump anunciou a revogação da licença de produção da Chevron na Venezuela, que expirava em 27 de maio.

A Venezuela produz pouco mais de um milhão de barris de petróleo por dia.

