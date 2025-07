Funcionários públicos retornam ao teletrabalho por surto de covid-19 em Honduras

O governo de Honduras determinou que os funcionários públicos trabalhassem remotamente nesta quinta e sexta-feira devido a um surto de covid-19 e outras doenças respiratórias que já deixaram mais de 200 mortos este ano, informou o Ministério do Interior.

"Todos os órgãos do governo central e instituições descentralizadas (...) foram obrigados a adotar o teletrabalho nesta quinta e sexta-feira", afirmou o ministério em um comunicado.

O governo argumentou que essas são "recomendações da Secretaria da Saúde" porque há "um aumento acelerado e sustentado de doenças respiratórias altamente contagiosas", como "covid-19, vírus sincicial respiratório, influenza e resfriado comum".

O chefe de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Lorenzo Pavón, afirmou à imprensa local que 216 pessoas morreram neste ano por infecções respiratórias, cinco delas por covid-19, o que representa "uma taxa de mortalidade bem considerável".

O governo havia recomendado que a população "retomasse o uso de máscaras, lavasse as mãos com frequência ou usasse desinfetantes" e também que "evitasse aglomerações em espaços pequenos", como em 2020 e 2021 durante a pandemia do coronavírus.

Horas depois, o Ministério da Saúde declarou em nota que "o uso de máscaras é obrigatório" em aeroportos, postos de fronteira, cinemas, academias, shopping centers, supermercados, igrejas, todas as unidades de saúde, centros educacionais e "onde o distanciamento físico de 1,5 metro não puder ser mantido".

O trabalho virtual não foi estendido às empresas privadas.

