Petróleo sobe após acordos comerciais dos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, em um mercado impulsionado pela assinatura de acordos comerciais entre os Estados Unidos e outros países, e apesar das notícias sobre uma possível retomada das operações da Chevron na Venezuela.

O barril do Brent para setembro teve alta de 0,98%, aos US$ 69,18, e o do WTI para o mesmo mês avançou 1,20%, aos US$ 66,03.

Os preços se mantiveram graças aos acordos comerciais dos Estados Unidos, considerados positivos para a demanda de petróleo, disse à AFP o analista John Kilduff, da Again Capital. O governo americano já fechou cinco acordos, o mais recente deles com o Japão, e o mercado aguarda a concretização de um com a União Europeia.

Já "a notícia de que a Chevron vai ser autorizada a perfurar na Venezuela amorteceu um pouco o efeito" de alta nos preços ao longo do dia, ressaltou Kilduff.

O Wall Street Journal noticiou hoje que a Chevron poderá continuar suas operações no país sul-americano, mas ressaltou que os detalhes do acordo não estão claros. A empresa havia confirmado em maio a interrupção da sua produção na Venezuela, devido ao vencimento da licença de exploração concedida pelo governo dos Estados Unidos.

A Chevron afirmou à AFP que "conduz suas atividades em conformidade com os regulamentos e leis aplicáveis, bem como com o marco de sanções previsto pelo governo americano".

