Um clube saudita de futebol passa a ser propriedade estrangeira pela primeira vez

O grupo americano Harburg tornou-se proprietário do clube de futebol saudita Al Kholood, um fato inédito no país e que se insere no processo de privatização de três equipes de sua liga, anunciou nesta quinta-feira (24) o Ministério dos Esportes.

Essa holding de investimentos nos setores de esporte, mídia e tecnologia, dirigido pelo americano Ben Harburg, informou em outro comunicado que concluiu "oficialmente a aquisição de 100% do clube da Saudi Pro League, o Al Kholood".

Harburg, que já possui 6,5% do Cádiz, da segunda divisão espanhola, torna-se assim o primeiro grupo estrangeiro a ser proprietário de um clube de futebol na Arábia Saudita.

O Al Kholood terminou em nono lugar, entre dezoito equipes, na última edição da liga saudita.

É um clube da cidade de Ar Rass (400 km a oeste de Riade) e uma das três equipes agora privatizadas. As outras duas foram adquiridas por empresas sauditas.

Nos últimos anos, a Arábia Saudita, que sediará a Copa do Mundo de 2034, tem feito grandes investimentos para atrair grandes estrelas para o país, com o atacante português Cristiano Ronaldo como principal figura.

