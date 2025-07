Hungria proíbe entrada do grupo Kneecap, acusado de antissemitismo

O governo húngaro, aliado próximo de Israel, decidiu nesta quinta-feira (24) proibir a entrada do grupo de rap da Irlanda do Norte Kneecap, comprometido com a causa palestina, que deveria se apresentar em um festival em agosto.

"Kneecap está oficialmente proibido de entrar na Hungria por antissemitismo e apologia ao terrorismo", anunciou no X o porta-voz do executivo Zoltan Kovacs.

A medida aplica-se a cada um dos três membros por um período de três anos.

"Dar-lhes espaço normaliza o ódio e o terror e põe em risco os valores democráticos", afirmou.

Ele argumentou "o dever de proteger" a importante comunidade judaica do país da Europa Central.

Kneecap, grupo originário de Belfast, faz rap em inglês e irlandês e reivindica seu compromisso com a causa palestina.

Suas declarações anti-Israel no final de junho no palco do famoso festival de Glastonbury, no Reino Unido, causaram escândalo.

Embora o trio negue qualquer apoio ao Hezbollah, seu membro Liam O'Hanna, apelidado de Mo Chara, está sendo processado por "infração terrorista" por hastear uma bandeira do movimento islamista libanês em um show em Londres em 2024. Ele comparecerá ao tribunal em 20 de agosto na capital britânica.

Após esta ação "escandalosa" e "sem fundamento jurídico" do "governo autoritário de Viktor Orban", fica claro que se trata de "uma cortina política e uma nova tentativa de silenciar aqueles que denunciam o genocídio contra o povo palestino", afirmou Kneecap nas redes sociais.

Muitas vozes criticaram a Hungria à medida que se aproximava o espetáculo previsto para 11 de agosto no festival Sziget, em Budapeste, que reúne todos os anos centenas de milhares de visitantes.

"Discursos de ódio não têm lugar entre nós. Consideramos isso inaceitável", destaca uma petição assinada por cerca de 300 artistas. O documento lembra que mais de dez festivais se recusaram a receber Kneecap, especialmente na Alemanha e na Escócia.

O grupo da Irlanda do Norte se apresentou no início de julho na França, no festival Eurockéennes de Belfort, e sua apresentação no Rock en Seine esta prevista para 24 de agosto, o que fez com que o festival perdesse o subsídio da cidade de Saint-Cloud.

ros-anb/eg/mb/jmo/dd