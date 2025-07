Sheinbaum diz que tráfico de fentanil do México para os EUA caiu 50%

O tráfico de fentanil do México para os Estados Unidos foi reduzido em 50% desde o início da administração da presidente Claudia Sheinbaum em outubro passado, informou nesta quinta-feira (24) a mandatária.

O combate a este opioide sintético, responsável pela morte de milhares de americanos a cada ano, é uma das máximas prioridades do governo de Donald Trump, que ameaça taxar as exportações mexicanas se o país não intensificar seus esforços para reduzir este negócio ilícito.

A administração de Sheinbaum tem multiplicado as apreensões de drogas sob pressão do magnata republicano, que já impôs tarifas às exportações automotivas e siderúrgicas do México.

"A redução do fentanil desde outubro, quando assumimos, até agora é de 50%, reconhecida pelas próprias instituições do governo dos Estados Unidos", afirmou a mandatária de esquerda durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum explicou que a diminuição se deve ao fato de que atualmente mais fentanil é apreendido no México como resultado da estratégia de segurança de seu governo.

Ela esclareceu que a ofensiva governamental não está focada apenas no cartel de Sinaloa, apontado por Washington como um dos responsáveis pelo tráfico do opioide, mas inclui diversas ações que também contribuíram para reduzir o tráfico de metanfetaminas.

A presidente detalhou que, durante sua gestão, foram destruídos 1.193 laboratórios de metanfetamina, causando um impacto econômico ao crime organizado de 43 bilhões de pesos (12,75 bilhões de reais), além de prisões e apreensão de armamentos.

Os principais responsáveis pelo contrabando de entorpecentes são os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, designados por Washington como organizações terroristas estrangeiras.

Sheinbaum insistiu que seu governo busca que "os Estados Unidos também façam sua parte" e que o combate ao narcotráfico não se limite aos esforços mexicanos.

"A distribuição de drogas nas cidades dos Estados Unidos, a venda ilegal de fentanil nas cidades dos Estados Unidos (...), isso também deve ser tratado por eles", destacou a presidente.

Apesar desses avanços, Trump insiste que o México não faz o suficiente para combater o narcotráfico e ameaçou impor, a partir de 1º de agosto, uma tarifa de 30% sobre todas as exportações mexicanas.

A respeito disso, Sheinbaum afirmou que seu governo está "fazendo de tudo" para que as tarifas não entrem em vigor e disse que "se for necessário" buscará conversar com Trump na próxima semana.

