Israel convoca seus negociadores para conversar após resposta do Hamas

Israel informou, nesta quinta-feira (24), que convocou seus negociadores que estavam no Catar para conversar sobre um cessar-fogo em Gaza, após a resposta do Hamas à última proposta de uma trégua de 60 dias.

"Em vista da resposta do Hamas desta manhã, decidiu-se o retorno da equipe negociadora para continuar as consultas em Israel. Agradecemos aos esforços dos mediadores do Catar e do Egito", assim como o papel do enviado americano Steve Witkoff para alcançar um avanço nas negociações, afirmou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado.

