Federação mexicana e Chivas sancionam Chicharito Hernández por comentários "sexistas"

A Federação Mexicana de Futebol e o Chivas Guadalajara anunciaram nesta quarta-feira (23) que vão sancionar o atacante mexicano Javier "El Chicharito" Hernández pelos comentários "sexistas" que ele publicou sobre mulheres no TikTok.

"Há alguns dias, na rede social TikTok, o jogador Javier "El Chicharito" Hernández fez declarações que promovem estereótipos sexistas, considerados violência midiática e contrários à igualdade de gênero no esporte", afirmou a FMF em um comunicado.

Por esse fato, a FMF anunciou sua decisão de "impor uma multa e uma advertência" ao atacante do Chivas.

Enquanto isso, em um comunicado separado, a diretoria do Guadalajara se distanciou das mensagens de Javier Hernández.

"As recentes mensagens publicadas nas redes sociais representam uma postura individual, alheia aos princípios e valores da nossa instituição", afirmou o time 'rojiblanco'.

"O clube tomou as medidas cabíveis de acordo com seu regulamento interno", afirmou a entidade. "Somos conhecidos por promover ambientes seguros e inclusivos, com foco constante na igualdade de oportunidades entre homens e mulheres".

Em suas mensagens no TikTok, Chicharito Hernández expressou: "Mulheres, vocês estão falhando, estão erradicando a masculinidade tornando a sociedade hipersensível".

"Incorporem sua energia feminina, cuidando, nutrindo, recebendo, multiplicando, limpando, sustentando o lar, que é o lugar mais precioso para nós, homens. Não tenham medo de ser mulheres, de se permitir ser lideradas por um homem que só quer vê-las felizes", recomendou o atacante.

Esse pensamento de Chicharito Hernández também foi criticado por Claudia Sheinbaum, presidente do México, na manhã desta quarta-feira, em sua coletiva de imprensa: "É uma ideia muito machista, na verdade. Vamos chamá-la pelo nome".

"Não se trata de discutir com Chicharito, porque ele é um grande jogador de futebol e representou o México em diferentes momentos, mas é importante que todos os homens em nosso país reconheçam as mulheres como pessoas", acrescentou a presidente de esquerda.

Sheinbaum considerou que Hernández "ainda tem muito a aprender" sobre o papel das mulheres na sociedade.

"As mulheres podem ser o que quiserem. E é uma relação de igualdade" com os homens, acrescentou a chefe de Estado.

