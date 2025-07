Barcelona cancela amistoso no Japão devido a 'quebra de contrato'

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (23) que decidiu cancelar o amistoso de pré-temporada contra o Vissel Kobe programado para o próximo domingo, no Japão, devido a uma "grave quebra de contrato por parte do promotor" do evento.

No entanto, "o clube vai considerar reajustar a parte da excursão na Coreia do Sul, onde estão programados dois jogos, contra FC Seul (31 de julho) e Daegu FC (4 de agosto), desde que se cumpram certas condições por parte do promotor", explicou o clube catalão.

"Se as condições necessárias forem atendidas, o clube viajará à Coreia do Sul nos próximos dias", acrescenta a nota.

Pouco antes de informar o cancelamento do amistoso, o Barcelona anunciou a contratação do atacante inglês Marcus Rashford por empréstimo com opção de compra junto ao Manchester United.

