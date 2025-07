Barcelona anuncia contratação de Marcus Rashford por empréstimo

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira (23) a contratação do atacante inglês Marcus Rashford, do Manchester United, por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra futura.

Segundo a imprensa espanhola, o Barça vai arcar com 100% do salário de Rashford, que é de 350 mil libras esterlinas (R$ 2,6 milhões na cotação atual) por semana.

O técnico do Manchester United, o português Rúben Amorin, já havia deixado claro que não contava com o jogador de 27 anos, que jogou a segunda parte da temporada 2024/2025 no Aston Villa por empréstimo.

Rashford, que estreou como profissional nos 'Red Devils' em 2015, perdeu espaço em Old Trafford depois que Amorim questionou publicamente seu comprometimento e atitude.

Formado na base do United, o atacante fez sua última partida no time de Manchester em dezembro, no Campeonato Inglês. No total, foram 426 jogos e 138 gols marcados.

Pelo Aston Villa, marcou quatro gols em 17 jogos, antes de sofrer uma lesão muscular na coxa em abril, que o tirou do restante da temporada.

