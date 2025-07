EUA considera prolongar a pausa tarifária com a China

A pausa nas tarifas aplicadas reciprocamente entre a China e os Estados Unidos pode se prolongar por três meses para dar tempo às negociações de um acordo bilateral, afirmou, nesta quarta-feira (23), o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Um primeiro ciclo de negociações permitiu estabelecer uma pausa na aplicação das tarifas aduaneiras entre Pequim e Washington, que expira em 12 de agosto.

Atualmente, as tarifas são de 10% sobre os produtos americanos e de 30% sobre os chineses, que se somam às já existentes antes do presidente americano, Donald Trump, voltar ao poder em janeiro.

"Estamos em um lugar muito bom com a China agora", declarou Bessent à Bloomberg Television, nesta quarta-feira.

Não descartou estender o prazo de 12 de agosto. "Acho que poderíamos estendê-lo, talvez um aumento de 90 dias", disse.

"Ambas as partes desescalaram e acho que podemos entrar em uma cadência muito boa de reuniões regulares com eles", estimou o secretário do Tesouro.

Na terça-feira (22), Bessent anunciou que irá se reunir com uma delegação chinesa em Estocolmo na próxima semana e que deseja discutir temas como a compra de petróleo iraniano e russo, sujeitos a sanções.

bys-els/aha/erl/mr/rm/aa