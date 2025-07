CIJ declara que o clima deve ser protegido 'para as gerações atuais e futuras'

Os países têm obrigações estritas de proteger o sistema climático para as gerações atuais e as futuras, declarou a Corte Internacional de Justiça (CIJ) nesta quarta-feira (23) em um parecer consultivo.

"Em relação à obrigação de prevenir danos significativos ao meio ambiente, a Corte considera que também se aplica ao sistema climático, parte integrante e é um componente essencial do meio ambiente e que deve ser protegido para as gerações atuais e futuras", afirmou o magistrado Yuji Iwasawa ao resumir a opinião deste tribunal com sede em Haia.

