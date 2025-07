Para Vanuatu, opinião da CIJ representará ponto de inflexão na justiça climática

Vanuatu, uma nação insular do Pacífico, tem sido a impulsionadora dos esforços para que a Corte Internacional de Justiça ofereça sua primeira opinião consultiva sobre a mudança climática.

Às vésperas dessa decisão crucial em Haia, esperada na tarde desta quarta-feira, a AFP conversou com o ministro de Mudança Climática do país, Ralph Regenvanu, de 54 anos, que abriu em dezembro as audiências do CIJ, o principal órgão judicial da ONU.

- O que esse caso significa para Vanuatu e para o mundo? -

"Os líderes das ilhas do Pacífico deixaram muito claro que a mudança climática é a maior ameaça para o futuro dos povos do Pacífico."

"Estamos falando da mudança climática, o fenômeno que vai tirar o futuro de nossos filhos."

"Para muitos países do Pacífico, ela é existencial, porque desaparecerão, os países baixos como Tuvalu, como Kiribati."

"Se não pudermos reduzir o dano que estamos vendo ou tentar contê-lo, realmente enfrentaremos as piores consequências muito em breve."

- O que vocês esperam dessa opinião consultiva? -

"Esperamos que o CIJ declare que combater a mudança climática é uma obrigação legal dos Estados. Deve-se respeitar outros Estados e seu direito à autodeterminação."

"O colonialismo desapareceu, ou isso se supõe, mas isso é um vestígio (do colonialismo) onde sua conduta como Estado continua suprimindo o futuro das pessoas de outro país."

"E você não tem um direito legal para fazer isso sob o direito internacional. E não apenas isso, se suas ações já causaram este dano, deve haver reparações."

- Qual impacto a mudança climática está tendo em seu país? -

"Em Vanuatu, estamos vendo amplas áreas de terra que antes eram habitáveis, e pessoas que viveram lá por muito tempo já não podem fazer mais."

"Outro aspecto que estamos vendo são ciclones tropicais mais frequentes e intensos, que são o evento meteorológico natural mais prejudicial que temos em Vanuatu."

"A temporada de ciclones está se tornando mais longa, estamos vendo eventos de chuva mais extremos que causam inundações, deslizamentos de terra, esse tipo de problema."

"E o efeito na economia também para o governo. Estamos vendo uma grande quantidade de danos que têm que ser tratados pelo estado."

"Estamos vendo uma grande proporção de nosso PIB destinada apenas a reconstrução, recuperação e preparação."

"Precisamos de assistência para poder construir infraestrutura pública resiliente, para não ter que continuar gastando dinheiro em reconstrução."

- Como você se sente às vésperas da decisão? -

"Me sinto otimista. Acho que vamos obter uma boa opinião, baseada nas opiniões anteriores ditadas pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos."

"Então estamos cruzando os dedos, mas com muita esperança de que seja um bom resultado."

"E também acho que isso mudará as regras do jogo para todo o discurso climático que conhecemos."

"Já passamos por essa situação há 30 anos, sabe, então isso vai mudar. Vai mudar a narrativa, que é o que precisamos ter."

- Quais consequências a opinião consultiva pode ter? -

"Acho que a opinião consultiva será muito poderosa entre os Estados e para que seja usada pelas pessoas que tentem processar seus governos."

"Para cada tribunal, isso será algo que possam usar. Seja um tribunal em nível municipal ou estadual, poderão usar essa nova decisão para obrigar (a agir), tentar fazer com que os governos sejam mais responsáveis e façam mais."

"Mas também acho que para países como Vanuatu... poderemos usar isso para nos ajudar a fundamentar nossos argumentos."

"Será fornecida clareza legal sobre muitas das coisas que temos debatido por tanto tempo.

ric/srg/pb/zm/dd/aa