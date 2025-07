China quer reforçar cooperação em reunião sobre comércio com EUA

China quer "reforçar a cooperação" com os Estados Unidos na reunião sobre comércio anunciada para a próxima semana em Estocolmo, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, Guo Jikun.

As duas principais potências econômicas do mundo anunciaram em maio uma trégua temporária na guerra tarifária desencadeada pelo presidente americano Donald Trump, que termina em meados de agosto.

Diante da proximidade desse prazo, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou na terça-feira que se reunirá na próxima semana com representantes chineses na capital sueca, provavelmente para ampliar a trégua.

O porta-voz chinês disse que Pequim espera abordar as conversas "com base na igualdade, respeito e benefício mútuo".

"Vamos estimular o consenso, reduziremos os mal-entendidos, reforçaremos a cooperação e promoveremos o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações", declarou Guo.

A China confirmou nesta quarta-feira que seu vice-primeiro-ministro, He Lifeng, viajará à Suécia de 27 a 30 de julho para negociar com a delegação americana.

Em uma entrevista ao canal Fox Business, Bessent também indicou que as conversas de segunda e terça-feira da próxima semana poderiam incluir outras questões, como as compras de petróleo iraniano e russo por parte de Pequim.

