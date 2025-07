Vasco é eliminado da Sul-Americana pelo Del Valle; Bahia cai diante do América de Cali

Vasco da Gama e Bahia se despediram da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (22) ao serem eliminados nos playoffs de acesso às oitavas de final do torneio continental.

O Vasco, que havia sido goleado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle no jogo de ida em Quito, não chegou nem perto de realizar a façanha de dar o troco e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o time equatoriano no Rio de Janeiro.

O atacante argentino Claudio Paul Spinelli abriu o placar no estádio de São Januário para o duas vezes campeão da Sul-Americana (2019 e 2022) aos 37 minutos. No segundo tempo, o também argentino Pablo Vegetti empatou para a equipe cruzmaltina (66').

Com este resultado, os 'Rayados del Valle' vão enfrentar o Mushuc Runa nas oitavas de final, num duelo entre times equatorianos.

Também na noite desta terça-feira, num estádio Pascual Guerrero lotado, em Cali, na Colômbia, o Bahia não resistiu diante do América, que venceu por 2 a 0, com gols de Jhon Murillo aos 29 minutos e Yojan Garcés nos últimos instantes (90').

No jogo de ida, na Fonte Nova, em Salvador, os dois times haviam ficado no empate em 0 a 0.

Os 'Diablos Rojos', quatro vezes finalista da Libertadores (1985, 1986, 1987 e 1996) vão enfrentar nas oitavas de final outro brasileiro, o Fluminense.

O time carioca é o favorito, após ter alcançado as semifinais da Copa do Mundo de Clubes há duas semanas.

As oitavas de final da Copa Sul-Americana estão programadas para serem disputadas entre os dias 12 e 21 de agosto.

--- Jogos de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana-2025 (resultados da primeira partida entre parênteses e os classificados para as oitavas de final em letras maiúsculas):

- Terça-feira

Em Montevidéu: Cerro Largo (URU) - CENTRAL CÓRDOBA (ARG) 0-3 (0-0)

Em Cali: AMÉRICA DE CALI (COL) - Bahia (BRA) 2-0 (0-0)

No Rio de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - INDEPENDIENTE DEL VALLE (EQU) 1-1 (0-4)

- Quarta-feira

Em Santiago (19H00): Palestino (CHI) - Bolívar (BOL) (0-3)

Em Porto Alegre (21H30): Grêmio (BRA) - Alianza Lima (PER) (0-2)

Em Manizales (21H30): Once Caldas (COL) - San Antonio Bulo Bulo (BOL) (3-0)

- Quinta-feira

Em Assunção (19H00): Guaraní (PAR) - Universidad de Chile (CHI) (0-5)

Em Belo Horizonte (21H30): Atlético-MG (BRA) - Atlético Bucaramanga (COL) (1-0)

ma/cl/aam