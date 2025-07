Arqueólogos descobrem no Peru mural pré-hispânico de mais de 3 mil anos

Arqueólogos peruanos anunciaram nesta terça-feira (22) a descoberta de um mural pré-hispânico de mais de 3.000 anos em um centro cerimonial no norte do país.

O mural policromo, com figuras de ambos os lados e pigmentos originais, fica dentro de um templo do sítio arqueológico Huaca Yolanda, na região La Libertad, cerca de 580 km ao norte de Lima.

"Descobrimos de forma inesperada um mural intacto de 3 mil a 4 mil anos de antiguidade com características bastante únicas para a arqueologia peruana", disse à AFP a arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica do Peru.

Peixes, estrelas, redes de pesca e plantas compõem as figuras do mural de adobe de mais de cinco metros de comprimento e dois de altura descoberto recentemente.

"Este mural tem um desenho tridimensional, com decorações e cores azul, vermelho, amarelo e preto. Nunca havíamos encontrado uma iconografia ou imagens desse tipo", destacou a diretora da pesquisa. "A descoberta é importante pelo fato de ser um monumento de mais de 3 mil anos que mostra a riqueza histórica e cultural das populações do Peru."

As figuras do mural revelam um simbolismo profundo das antigas culturas pré-incas. Ana Cecilia ressaltou que a área enfrenta uma ameaça constante devido à expansão agrícola sobre os vestígios arqueológicos, que afeta a preservação do sítio.

Huaca Yolanda ocupa uma superfície de 40 hectares, no vale de Chao. O sítio é um dos mais antigos das Américas por suas estruturas de adobe, que datam do fim do período pré-cerâmico.

cm/ljc/atm/lb