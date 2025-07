Inglaterra vence Itália (2-1) na prorrogação e vai à final da Eurocopa feminina

Nos últimos instantes da prorrogação, a Inglaterra virou o placar e derrotou a Itália por 2 a 1 nesta terça-feira (22), garantindo assim uma vaga na final da Eurocopa feminina, onde enfrentará no domingo em Basileia o vencedor da partida entre Espanha e Alemanha.

Chloe Kelly, aproveitando a rebatida da goleira Laura Giuliani após um pênalti, marcou o gol decisivo no penúltimo minuto da prorrogação (119').

A Itália havia aberto o placar em um de seus poucos ataques por meio de Barbara Bonansea (33'), e a Inglaterra conseguiu empatar nos acréscimos do tempo regulamentar graças a um gol da atacante Michelle Agyemang (90'+6).

Com apenas quatro jogos pela seleção inglesa e já tendo brilhado nas quartas de final contra a Suécia (2 a 2, e vitória de 3 a 2 nos pênaltis), Agyemang, de 19 anos, acabou soltou um disparo que surpreendeu as jogadores da 'Azzurra', que praticamente comemoravam a classificação para a final.

As inglesas voltam assim a uma decisão, apesar de seus altos e baixos no torneio. A equipe já sofreu mais gols (6) do que na Euro que conquistou em 2022 como anfitriã. Mas com muita insistência e personalidade, além do papel importante desempenhado por suas jogadoras reservas, a Inglaterra conseguiu chegar à final.

"É incrível, é uma sensação incrível. Este time não merece nada mais do que isso... Três finais seguidas [Euro 2022 e 2025, uma derrota para a Espanha na Copa do Mundo de 2023] e ainda queremos mais. Eu só faço o que é melhor para o time", disse Kelly.

Já a Itália, claramente de nível inferior, mostrou luta e garra para ficar a um passo da final. A equipe sai de cabeça erguida, confirmando seu renascimento após uma ausência na Copa do Mundo entre 2003 e 2015.

O técnico da 'Nazionale', Andrea Soncin, lamentou a derrota com gols nos últimos instantes mas mostrou otimismo. "É doloroso, mas estamos muito orgulhosos de tudo o que fizemos", disse ele. "Precisaremos de alguns dias para superar esse momento amargo, mas continuaremos crescendo".

as/pm/raa/aam