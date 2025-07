EUA diz que Indonésia reduzirá tarifas e restrições sobre minerais críticos após acordo

O acordo tarifário entre os Estados Unidos e a Indonésia permitirá reduzir as restrições às exportações de minerais críticos do país do sudeste asiático para o território americano, disse a Casa Branca nesta terça-feira (22).

O presidente Donald Trump celebrou uma "grande vitória" para as empresas.

O acordo, anunciado na semana passada, reduziu notavelmente a perspectiva de tarifas americanas sobre produtos indonésios de 32% para 19%.

No entanto, os bens considerados transbordados em terceiros países para evitar a carga tributária serão taxados em 40%, explicou um funcionário americano a jornalistas nesta terça.

"Está acordado que a Indonésia será um mercado aberto para produtos industriais e tecnológicos americanos, assim como bens agrícolas, eliminando 99 por cento de suas barreiras tarifárias", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

Trump acrescentou que "a Indonésia fornecerá aos Estados Unidos seus valiosos minerais críticos" e assinará acordos para comprar aviões da Boeing e produtos de agricultura e energia americanos.

A Indonésia é um importante produtor de minerais como cobre, cobalto e níquel.

Uma declaração conjunta publicada separadamente pela Casa Branca destacou que, além da tarifa reduzida para 19%, certas mercadorias que não estão disponíveis nos Estados Unidos poderiam ser elegíveis para uma tarifa ainda menor.

A Indonésia deixará de tentar taxar a transmissão de dados, disse um funcionário americano, que falou sob condição de anonimato.

Também eliminará os requisitos de inspeção e verificação prévios ao envio de importações de bens americanos e aceitará os padrões de segurança de veículos dos Estados Unidos.

Ambos os países estão preparados para finalizar o acordo nas próximas semanas, segundo a declaração conjunta.

Além da Indonésia, os Estados Unidos anunciaram pactos com o Reino Unido, Vietnã e Filipinas. O prazo para alcançar acordos tarifários imposto por Trump é 1º de agosto.

