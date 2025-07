México pede deportação imediata de seus cidadãos em meio a denúncias de maus-tratos nos EUA

O governo do México pediu aos Estados Unidos a deportação imediata de cidadãos mexicanos que são enviados a centros de detenção como o de Guantánamo e outras prisões, onde são denunciados tratamentos desumanos aos migrantes detidos.

A solicitação mexicana foi feita nesta terça-feira (22), um dia após a ONG Human Rights Watch (HRW) alertar sobre abusos e tratamento degradante em três centros de detenção da Flórida, no sul dos EUA, onde estão detidos muitos migrantes após as operações maciças do governo de Donald Trump.

"O consulado [mexicano] está verificando se há violações aos direitos humanos. Se for o caso, seguir-se-á o protocolo que deve ser seguido. Mas o que solicitamos é que [os detidos] sejam deportados imediatamente para que possam ser repatriados", disse a presidente Claudia Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal.

Nos testemunhos coletados pela ONG, os migrantes denunciam ter sido tratados "como animais" e submetidos a circunstâncias vexatórias como permanecer algemados por longos períodos "sem comida, água ou banheiros".

A mandatária de esquerda indicou que há 14 cidadãos mexicanos presos nestes centros de detenção, embora não tenha especificado se eles estão na prisão militar de Guantánamo, em Cuba, ou em algum dos três centros de detenção da Flórida.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores do México informou que está prestando assistência a dois irmãos que estão detidos no centro de Everglades, localizado em uma área pantanosa e conhecido como o "Alcatraz dos jacarés".

Sheinbaum afirmou que seu governo enviou duas notas diplomáticas solicitando que os mexicanos sejam deportados "imediatamente e que não tenham que passar tempo" nestes centros de detenção.

"E a Embaixada do México nos Estados Unidos e os consulados estão insistindo para que eles sejam integrados ao México o mais rápido possível", acrescentou.

Segundo dados do governo de Sheinbaum atualizados em 11 de julho, cerca de 355 mexicanos foram detidos nas batidas contra migrantes realizadas desde que Trump voltou à Casa Branca em 20 de janeiro.

Neste mesmo período, 67.008 mexicanos foram deportados, além de 6.525 migrantes de outras nacionalidades também enviados para o território mexicano, detalhou a presidente.

