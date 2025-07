Catar confirma candidatura para sediar Jogos Olímpicos de 2036

O Catar confirmou nesta terça-feira (22) que está em negociações com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para sediar os Jogos de 2036.

"Atualmente temos 95% das infraestruturas esportivas necessárias (...) e temos um plano nacional completo para que as instalações fiquem 100% prontas", declarou em um comunicado o presidente do Comitê Olímpico do Catar e do comitê da candidatura, Joaan bin Hamad Al-Thani.

Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar pode se tornar "o primeiro país do Oriente Médio e do norte da África a organizar os Jogos Olímpicos", destacou o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, citado pela agência de notícias oficial catari.

Desde a implementação do novo sistema de atribuição de sedes dos Jogos Olímpicos, inaugurado em 2021 com a designação de Brisbane para o evento de 2032 (edição pela qual o Catar já havia mostrado interesse), os candidatos não têm mais a obrigação de se declararem publicamente, mas mantêm longas conversações confidenciais com o COI até a validação final.

O ex-presidente do COI Thomas Bach quis contar com um "número de dois dígitos" de candidatos interessados em organizar os Jogos de 2036 e 2040, que incluem Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Hungria.

Devido ao rodízio de continentes, depois das edições de 2024, 2028 e 2032, respectivamente na Europa, América do Norte e Oceania, a edição seguinte tem grandes chances de acontecer na Ásia, a não ser que finalmente seja decidido realizar os Jogos Olímpico em um país africano pela primeira vez na história.

A designação do anfitrião dos Jogos de 2036 será uma das primeiras grandes questões da nova presidente do COI, Kirsty Coventry, que assumiu o cargo no dia 23 de junho.

