Aos 45 anos, Venus Williams retorna às quadras com vitória em duplas em Washington

Após um hiato de mais de um ano, a icônica tenista americana Venus Williams retornou com sucesso às competições nesta segunda-feira (21), vencendo em sua estreia em duplas no torneio WTA 500 em Washington.

Williams, de 45 anos, e sua compatriota Hailey Baptiste derrotaram a canadense Eugenie Bouchard e a americana Clervie Ngounoue com parciais de 6-3 e 6-1 na primeira rodada do evento.

"É ótimo poder jogar, embora provavelmente seja ainda mais difícil jogar duplas primeiro, porque eu não sou uma jogadora de duplas", disse Williams após a partida de 73 minutos.

"Minha situação é muito diferente da do ano passado, quando, em vez de jogar aqui, eu estava me preparando para uma cirurgia", lembrou ela.

A irmã mais velha de Serena Williams vai enfrentar a compatriota americana Peyton Stearns na terça-feira em sua primeira partida de simples em 16 meses, durante a qual ela passou por uma cirurgia para remover miomas uterinos, tumores benignos que lhe causavam dor havia décadas.

"Eu nem estava pensando em tênis naquele momento. Eu só queria passar por uma cirurgia bem-sucedida para sobreviver", lembrou ela.

"Isso definitivamente colocou tudo em perspectiva para mim e talvez tenha facilitado a decisão de voltar para cá e talvez jogar com ainda mais liberdade", explicou a vencedora de sete títulos de Grand Slam em simples.

Nesta segunda-feira, cerca de 3.000 fãs compareceram para torcer por sua estrela, incluindo o astro da NBA Kevin Durant, natural da capital dos Estados Unidos.

Hailey e eu "estávamos realmente concentradas e, depois da partida, perguntei a ela: 'Você viu o Kevin Durant entrar?'", disse Williams. "E eu disse a mim mesma: 'Quero mostrar ao KD o que eu sei fazer. Me passa a bola'".

"Deu muito trabalho. Treinei durante meses para chegar a este momento, mas nada é uma garantia. Você não vence até que o ponto final termine", comentou. "Mas é importante compartilhar essas emoções com as pessoas".

Por sua vez, Eugenie Bouchard, que se aposentará do tênis na próxima semana, diante de sua torcida no Aberto do Canadá, ficou satisfeita com este último encontro com Williams.

"Jogar contra ela pela última vez é divertido e especial", disse ela. "Ela é 14 anos mais velha que eu e continua se esforçando. Tenho muito respeito por ela. Ela é uma verdadeira lenda".

No masculino, o australiano Nick Kyrgios também retornou à ação no primeiro dia do torneio ATP 500 em Washington.

Kyrgios, que estava fora de ação há quatro meses, fez dupla com o francês Gael Monfils na derrota por 6 a 2 nas duplas contra o também francês Edouard Roger-Vasselin e o monegasco Hugo Nys.

js-gbv/cl/aam