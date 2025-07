Ator de 'The Cosby Show' morre afogado na Costa Rica

O ator americano Malcolm-Jamal Warner, 54, conhecido por sua participação em "The Cosby Show", morreu afogado no mar da Costa Rica, informou nesta segunda-feira (21) a polícia daquele país.

O ator interpretou "Theo", um dos membros da família Huxtable, nas oito temporadas da série de TV protagonizada pelo comediante Bill Cosby.

"Recebemos um relato de um homem adulto morto por asfixia por submersão na praia Coles de Cahuita", no sul do país, na tarde de ontem, anunciou a polícia. "Aparentemente, a vítima entrou no mar e foi arrastada pela correnteza."

"O homem foi socorrido por pessoas que estavam no local e recebeu atendimento da Cruz Vermelha, mas foi declarado morto ali mesmo", acrescentou a polícia. Autoridades locais identificaram o corpo e informaram que ele foi levado para o necrotério.

Segundo a imprensa americana, Warner estava de férias na Costa Rica. Os representantes do ator não responderam ao contato feito pela AFP.

Warner foi indicado ao prêmio Emmy por seu papel em The Cosby Show. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão sua própria série, "Malcolm & Eddie", e sua participação na série "Sons of Anarchy".

