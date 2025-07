Próximas negociações entre russos e ucranianos previstas para quarta-feira, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (21), que a Rússia e a Ucrânia manterão novas conversações de paz na quarta-feira, após duas rodadas anteriores de negociações em Istambul sem grandes resultados para pôr fim à guerra.

"Comentei com [o secretário do Conselho de Segurança ucraniano] Rustem Umerov sobre os preparativos para uma troca e uma nova reunião na Turquia com a parte russa. Umerov disse que a reunião está prevista para quarta-feira", declarou Zelensky em seu discurso diário transmitido nas redes sociais.

As duas reuniões anteriores realizadas entre Moscou e Kiev não conseguiram avanços para um cessar-fogo, mas resultaram em acordos para a troca de prisioneiros e para a devolução dos restos mortais de soldados falecidos.

Durante a última rodada de negociações em junho, a Rússia delineou uma lista de exigências rigorosas, incluindo que a Ucrânia ceda mais território, rejeite toda forma de apoio militar ocidental e a filiação à Otan.

Kiev classificou essas exigências como ultimatos inaceitáveis e questionou a utilidade de continuar negociando se Moscou não estiver disposto a fazer concessões.

Ainda assim, o Kremlin afirmou no início deste mês que está disposto a continuar as conversações com a Ucrânia, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado à Rússia 50 dias para alcançar um acordo de paz ou enfrentar sanções.

