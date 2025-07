Sheinbaum questiona sanções dos EUA às companhias aéreas mexicanas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, questionou as sanções às companhias aéreas mexicanas nesta segunda-feira (21), anunciadas pelo governo dos Estados Unidos em retaliação aos supostos impactos aos voos comerciais americanos no sistema aeroportuário local.

No sábado, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos acusou as autoridades mexicanas de práticas anticompetitivas ao rescindir as faixas horárias de permissão de voo das companhias aéreas americanas e obrigá-las a transferir suas operações de carga para um terminal nos arredores da Cidade do México.

Também alertou que poderia rejeitar pedidos de voos para os EUA de companhias aéreas mexicanas se o México não resolver suas preocupações.

"Não há razão para que haja uma sanção", disse Sheinbaum nesta segunda-feira durante sua coletiva de imprensa matinal.

Segundo a presidente mexicana, a decisão de transferir os voos de carga para o Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA), localizado em um subúrbio da capital, foi tomada há um ano e meio, e todas as companhias aéreas estão se adaptando a esta nova circunstância.

A líder esquerdista disse, ainda, que seu governo ainda não foi "formalmente" notificado da reclamação de Washington, mas espera receber informações nesta semana para saber "exatamente a que se referem".

A alegação ocorre em meio a tensão entre o governo mexicano e a administração de Trump.

Em meados de julho, o magnata ameaçou impor tarifas de 30% ao México, acusando o país de não fazer o suficiente para conter o tráfico de drogas na América do Norte.

