Israel ataca alvos rebeldes no porto iemenita de Hodeida

O Exército israelense bombardeou nesta segunda-feira (21) o porto iemenita de Hodeida, controlado pelos rebeldes huthis, anunciou o ministro da Defesa, Israel Katz.

Há vários meses, o Exército de Israel executa ataques aéreos contra áreas rebeldes no Iêmen, incluindo Hodeida, em resposta aos lançamentos de mísseis e drones a partir do país. Os rebeldes alegam atuar em solidariedade com os palestinos de Gaza.

"O Exército acaba de atingir alvos terroristas do regime terrorista huthi no porto de Hodeida", declarou o ministro Katz.

"Como indiquei claramente, o destino do Iêmen será o mesmo de Teerã. Os huthis pagarão um preço elevado por lançarem mísseis contra o Estado de Israel", acrescentou.

Uma fonte das forças de segurança huthis confirmou os ataques contra o porto de Hodeida, no oeste do país, e explicou à AFP que "o bombardeio destruiu o cais, que havia sido reconstruído após outros ataques".

O Exército israelense afirmou que, entre as infraestruturas atacadas, estão "máquinas de construção utilizadas para reconstruir as instalações portuárias", que já haviam sido bombardeadas várias vezes, assim como "contêineres de combustível, barcos utilizados para atividades militares e ações hostis contra o Estado de Israel".

Os últimos ataques com mísseis, procedentes de áreas controladas pelos insurgentes iemenitas apoiados pelo Irã em direção a Israel, foram interceptados pelo Exército israelense nos dias 10 e 16 de julho.

Desde o final de 2023, os huthis lançam com frequência mísseis contra Israel, embora a grande maioria tenha sido interceptada antes de entrar no espaço aéreo israelense.

Também atacaram embarcações que, segundo eles, estão vinculadas a interesses israelenses. Tudo isso, alegam, em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza, devastada pelo Exército israelense em sua guerra com o movimento islamista Hamas.

O conflito começou com o violento ataque surpresa do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

