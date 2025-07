Sinner e Djokovic desistem do Masters 1000 de Toronto

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic desistiram de participar do Masters 1000 de Toronto, que começa no dia 27 de julho, anunciaram os organizadores do torneio neste domingo (20).

De acordo com o comunicado, Sinner e Djokovic não vão participar para "se recuperarem depois de Wimbledon".

O italiano, que sentiu um problema no cotovelo direito, conquistou seu primeiro título no Grand Slam londrino há uma semana, depois de eliminar o lendário sérvio na semifinal.

O Masters 1000 de Toronto é o primeiro grande evento da turnê norte-americana em quadra dura.

Sinner e Djokovic ainda terão a oportunidade de participar do Masters 1000 de Cincinnati (5 a 18 de agosto) antes do US Open (24 de agosto a 7 de setembro), o último Grand Slam da temporada.

O italiano venceu dois dos três principais torneios do calendário disputados este ano (Aberto da Austrália e Wimbledon). Em Roland Garros, foi derrotado na final pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Por sua vez, Djokovic, aos 38 anos, tentará vencer o US Open pela quinta vez na carreira para alcançar o recorde de 25 títulos de Grand Slam.

O britânico Jack Draper, número 5 no ranking da ATP, também anunciou neste domingo que não vai participar dos Masters 1000 de Toronto e de Cincinnati devido a uma lesão no braço esquerdo sofrida depois de Wimbledon.

