Acidente de trânsito no oeste do Equador deixa ao menos nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito neste domingo (20) no oeste do Equador, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 5h (horário local; 7h em Brasília), quando uma caminhonete e um veículo utilitário esportivo colidiram frontalmente na estrada que liga as cidades de Manta, na costa, e Montecristi, conhecida pela produção de chapéus de palha toquilla.

“Presume-se uma invasão de faixa”, declarou a jornalistas Juan Carlos Martillo, agente investigador da Comissão de Trânsito do Equador, ao lamentar “nove vítimas fatais confirmadas” e “dois feridos”.

Os feridos foram levados a clínicas da região, segundo o serviço estatal de emergências ECU-911.

Dois menores, de 6 e 11 anos, estão entre os mortos, de acordo com a imprensa local.

Imagens captadas pela AFP no local mostram bombeiros utilizando equipamentos hidráulicos para resgatar os corpos dos dois veículos, que ficaram completamente destruídos.

Martillo afirmou que, pelo número de vítimas, é provável que ao menos um dos veículos estivesse com excesso de passageiros.

Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte no Equador.

Entre janeiro e maio de 2025, foram registrados 4.756 acidentes rodoviários com 565 mortes, em comparação com os cerca de 21.220 registrados em 2024, que causaram cerca de 2.300 mortes, segundo dados oficiais.

Do total de sinistros, 39% foram atribuídos à imperícia ou imprudência dos motoristas; 21%, ao excesso de velocidade; e 4%, a ultrapassagens mal executadas ou invasões de pista.

