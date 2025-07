Inglaterra denuncia ataques racistas contra zagueira Jess Carter

As jogadoras da Inglaterra denunciaram neste domingo (20) "ataques racistas" nas redes sociais desde o início da Eurocopa feminina dirigidos contra a zagueira Jess Carter.

"Até agora, escolhemos nos ajoelhar antes dos jogos. Está claro que nós e o futebol precisamos encontrar outra maneira de combater o racismo", publicou a conta oficial da seleção inglesa feminina na rede social X.

"Concordamos, como equipe, em ficar de pé antes do pontapé inicial na terça-feira", quando as 'Leoas' enfrentam a Itália na semifinal da Euro, em Genebra.

"Não é certo que, enquanto representamos nosso país, algumas de nós sejam tratadas de forma diferente simplesmente por causa da cor da nossa pele", acrescenta o comunicado.

"Desde o início do torneio, sofri muitos ataques racistas", escreveu Carter em sua conta no Instagram. "Por isso, vou me afastar das redes sociais (...) para me proteger, em uma tentativa de manter meu foco em ajudar a equipe da forma que puder", continuou a jogadora de 27 anos.

"Espero que falar abertamente faça as pessoas que escrevem esses insultos pensarem duas vezes, para que outros não tenham que lidar com isso", concluiu Carter.

