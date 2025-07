Irã diz ter substituído sistemas antiaéreos danificados na guerra contra Israel

O Irã substituiu seus sistemas de defesa antiaérea danificados durante os bombardeios israelenses de junho, anunciou neste domingo (20) a agência oficial de notícias Irna, citando uma autoridade militar.

Israel lançou, em 13 de junho, um ataque contra o Irã com o objetivo de impedir que o país desenvolva uma bomba atômica. Teerã defende seu direito à energia nuclear civil e nega ter ambições militares.

No dia 22 de junho, os Estados Unidos — aliados de Israel — bombardearam a usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo, ao sul de Teerã, além das instalações nucleares de Isfahan e Natanz, no centro do país.

“O inimigo sionista tentou destruir as capacidades de defesa do Irã, e alguns de nossos sistemas de defesa foram danificados no decorrer da guerra”, declarou o vice-chefe de operações do exército iraniano, almirante Mahmoud Moussavi, segundo a Irna.

“Mas graças aos esforços de meus camaradas, os sistemas danificados foram substituídos e posicionados em locais previamente determinados”, acrescentou, sem especificar quais equipamentos foram envolvidos nem quando isso ocorreu.

Segundo o Irã, mais de mil de seus cidadãos morreram durante o conflito, enquanto Israel reportou ao menos 28 mortos.

